Москва, 30 октября. Польские власти столкнулись с серьезной проблемой при строительстве судоходного канала в обход Российской Федерации, пишет «Политпазл».

Проект строительства судоходного канала через Балтийскую косу является важным для Варшавы, прежде всего, с политической точки зрения. Его появление даст возможность польским судам не проходить территориальные воды России при заходе в порт Эльблонга. Однако в Польше болезненно отреагировали на значительное повышение стоимости работ. Как выяснилось, чтобы реализовать проект этого канала, необходим не один, а два миллиарда злотых.

Ситуация является критичной, так как польские власти не могут найти даже 15 миллионов злотых для строительства канала. Интересно, что Варшава и сама понимает, что проект не несет для страны общественно-экономических выгод, но пытается объяснить важность его строительства вопросами национальной безопасности. Польские власти считают, что реализация проекта поможет силам НАТО в случае возможного противостояния с РФ.

Напомним, эксперты считают, что развитие нового польского порта «Эльблонг» с доступом к акватории Балтийского моря может оказаться бесполезным.