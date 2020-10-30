Дерматолог Егорова назвала причину нетипичного симптома COVID-19

Американские исследователи из Массачусетской больницы общего профиля обнаружили нетипичный симптом коронавируса — переболевшие COVID-19 могут испытывать проблемы с кожными покровами на ногах. Врач-дерматолог медицинской клиники НАКФФ Татьяна Егорова рассказала в комментарии ФАН, что воспаление стоп сложно назвать открытием, это типичное проявление токсикоинфекции.

Медики в сотрудничестве с Международной лигой дерматологических обществ и Американской академией дерматологии выявили, что у переболевших коронавирусом могут появляться проблемы с кожными покровами на ногах. У пациентов наблюдалось воспаление стоп. Причем этот симптом сохранялся в течение 60 дней после выздоровления.

Дерматолог Татьяна Егорова объяснила, что воспаление стоп и ладоней — это проявление токсикоинфекции. Коронавирус — не единственная болезнь, которая имеет такие симптомы.

«Вирус Коксаки — болезнь по-другому еще называют «руки-ноги-рот» — это высыпания вокруг рта, отечные с высыпаниями ладони и стопы. Это ни что иное как проявление токсикоинфекции, что говорит об агрессивности и системности процесса. Изначально у коронавируса вирусные проявление, а потом — на коже. Очень много болезней так проявляются, это не ново, это токсикоинфекции», — рассказала дерматолог.

Егорова добавила, что воспаление стоп и ладоней при коронавирусе лечится на системном уровне: нужно избавиться от инфекции, убрать аутоиммунный процесс, а местно симптом лечат противовоспалительными мазями, скорее всего гормональными. Врач подчеркнула, что лечение должен назначить специалист.

В пятницу российские медики зафиксировали рекордные 18 283 новых случая коронавируса в 84 субъектах страны. 22,3% пациента не имели клинических проявлений и переносили болезнь в бессимптомной форме.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов ранее назвал способ одержать победу над коронавирусом. По словам врача, ситуация с COVID-19 не изменится до тех пор, пока показатель иммунной прослойки не составит 70–80%.