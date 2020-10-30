Россия передает опыт боевых действий в Сирии странам СНГ

Москва, 30 октября. Российская военная делегация поделилась с коллегами из стран Содружества Независимых Государств своими подходами и практикой применения беспилотных летательных аппаратов, организации противовоздушной обороны, осуществления материально-технического обеспечения войск, внедрения боевого опыта в практику подготовки войск на примере действий против террористов в Сирии, передает ФАН.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уточнил, что это продолжение практики информирования партнеров из комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ. Среди них — военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, оценивая пять лет с момента начала военной кампании в Сирии, отметил, что ВС РФ впервые в новейшей истории страны действовали на таком удалении от своей территории.

По словам главы российского военного ведомства, во время военной операции в Сирии Вооруженные силы России получили опыт в вопросах планирования операций, переброски войск, создания необходимой инфраструктуры и организации материально-технического обеспечения, ведения боевых действий. Также в Сирии российским военным представилась уникальная возможность проверить современные и перспективные образцы российского вооружения, военной и специальной техники.

«Были на практике отработаны вопросы организации и ведения разведки, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Реальный боевой опыт получили все командующие войсками военных округов, общевойсковых армий, армий ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 98% личного состава подразделений военной полиции, 90% летчиков, 78% военнослужащих инженерных войск, свыше половины специалистов ПВО, более 60% военнослужащих ВМФ России», — упомянул министр обороны в своей авторской статье, посвященной военной кампании в Сирии.

Российский опыт может пригодиться странам-партнерам, считают в Генштабе ВС РФ.