Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

В Черногории от COVID скончался поддержавший возвращение Крыма митрополит

58

В Черногории от COVID скончался поддержавший возвращение Крыма митрополит

До своей смерти митрополит Сербской православной церкви Амфилохий (Ристо Радович) во время народного восстания фактически уничтожил политическую карьеру прозападного президента Черногории Мило Джукановича. Об этом в комментарии ФАН рассказал глава отдела по связям с Русской православной церковью и православным сообществом за рубежом Института стран СНГ Кирилл Фролов, лично знавший митрополита, который поддерживал воссоединение Крыма с Россией.

Беспощадный коронавирус

Амфилохий скончался от коронавируса, говорится на сайте митрополии.

Сообщается, что умер он 30 октября в 8.20 (10.20 мск) в Клиническом центре Черногории после принятия причастия. Ему было 82 года.

В Черногории от COVID скончался поддержавший возвращение Крыма митрополит

Амфилохий был одним из главных авторитетов сербской церкви. Кроме того, он возглавлял движение «Не отдадим святыни» против закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин в Черногории. Также Амфилохий выступал против прозападного правительства Черногории, которое было отстранено от власти в августе в ходе выборов.

Амфилохий сделок не заключал

Как отметил Кирилл Фролов митрополит Амфилохий знал, что президент Черногории Мило Джуканович примет скандальный антицерковный закон и к этому нужно быть готовым.

«Поэтому мы объехали с Победительной иконой, написанной в честь воссоединения Крыма с Россией, всю Черногорию, все монастыри. Мы стали свидетелями общенародного паломничества к иконе. Люди стояли часами, икона мироточила. Черногорцы признались в своем русофильстве и в том, что они с сербами один народ. Они цитировали знаменитое завещание святого митрополита и правителя Черногории Петра Негоша, в котором проклинается всякий, кто посмеет даже подумать о том, что Россия и Русский царь якобы не являются основой Черногории», — пояснил Фролов.

Православный журналист рассказал о своей откровенной беседе с митрополитом Амфиолохием, в котором тот честно сказал, что он дружил с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

«Тот предлагал ему «пряник» за непризнание устроенного Джукановичем церковного раскола в обмен на предательство Русской Церкви, но митрополит Амфилохий сделок не заключает, хоть Варфоломей — старый друг. Но истина дороже и митрополит Амфилохий публично обвинил Варфоломея и его возможного преемника, фаната Джо Байдена, американского архиепископа Константинопольского Патриархата Ельпидифора в догматических ересях — папстве и искажении догмата о Святой Троице», — добавил Фролов.

В Черногории от COVID скончался поддержавший возвращение Крыма митрополит

Кроме того, Фролов рассказал, что митрополит просил его лично передать Патриарху Кириллу свое желание о личной доверительной встрече. Они договорились также о паломничестве Цетиньских семинаристов в Русскую Церковь.

«Пока все это утрясали, в Черногории приняли антицерковный закон, и митрополит Амфилохий организовал массовое народное православное сопротивление, которое увенчались разгромом Джукановича на парламентских выборах. Это главное, что успел сделать митрополит Амфилохий. И еще он твердо заявил, что черногорцы и сербы — это один разделенный сербский народ, а великороссы, малороссы и белорусы — это один православный русский народ. И наши братские православные народы должны воссоединиться. Верю, Митрополит Амфилохий будет прославлен в лике святых, а мы выполним его заветы», — заключил Кирилл Фролов.

Новости партнеров