Москва, 30 октября. Обновленный трубоукладчик «Академик Черский» готов продолжить строительство российского трубопровода «Северный поток — 2», передает EADaly.

Трубоукладчик пришвартовался к базе «Северного потока — 2» и в ближайшее время вернется к недостроенному участку газопровода. Как передает портал по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking, «Академик Черский» приближается к немецкому порту Мукран. Именно там хранятся трубы для СП-2.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович прокомментировал прибытие трубоукладчика к базе строительства «Северного потока — 2». По его словам, это пока не значит, что сроки проекта сильно сдвинутся.

Митрахович в беседе с Baltnews выразил уверенность в том, что строительство «Северного потока — 2» возобновится, однако конкретные сроки сейчас назвать сложно.

«Академик Черский» и суда снабжения на прошлой неделе занимались тренировкой в Балтийском море и, возможно, еще будут заниматься отработкой шагов по укладке труб, поскольку раньше Россия такими вещами не занималась», — сказал Митрахович.

С его точки зрения, навряд ли проект будет завершен в этом году.

Три дня назад появилась информация, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» отправилось в немецкий порт Мукран, после стоянки у Калининграда. Как напоминает «Царьград», газопровод «Северный поток — 2» к настоящему моменту построен уже на 92%.