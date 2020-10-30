Названа причина лишения Добровинского адвокатского статуса

Москва, 30 октября. Юрист Александр Добровинский нарушил статью Кодекса профессиональной этики, подорвав доверие к себе, сообщили в пресс-службе Адвокатской палаты столицы.

Квалифицированная комиссия установила, что Добровинский умышленно нарушил требование пункта 2 ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката. Данный раздел гласит, что адвокат должен избегать действий, направленных к подрыву доверия.

Добровинский по решению совета палаты лишен адвокатского статуса на два года. Его процессуальный оппонент по делу Ефремова Эльман Пашаев 18 сентября был привлечен к аналогичной санкции сроком на год.