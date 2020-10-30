Вильфанд назвал сроки выпадения первого снега в Москве

Москва, 30 октября. Снег в столице не выпадет в ближайшие дни, поэтому москвичи могут отложить подготовку к зиме.

Образование снежного покрова ожидается лишь 27–30 ноября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Конечно, бывает, что снег ложится и в первых числах ноября, бывает, как в прошлом году — вообще снега зимой практически не было", — отметил он.

По словам синоптика, жителям столицы придется подождать, поскольку метеорологи не видят сценария раннего выпадения снега в Москве. Кроме того, в ближайшее время не ожидается и мокрого снега. Осадки будут идти только в виде кратковременных дождей.

Ранее Роман Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в конце октябре в России. Он отметил, что это связано с теплыми воздушными массами, пришедшими с Тихого океана.