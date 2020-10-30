Фото с тайной свадьбы Ольги Серябкиной в Альпах появились в Сети

Москва, 30 октября. Российская певица Ольга Серябкина опубликовала кадры со свадебной церемонии, которая прошла в австрийском городе недалеко от Альп.

Знаменитость в своем профиле в Instagram разместила серию фотографий с тайной церемонии бракосочетания. На снимках поп-исполнительница предстала в различных свадебных образах. На некоторых кадрах она в длинном белоснежном платье с кружевной фатой. Возлюбленные прогуливались по зеленым полям на фоне осеннего леса и гор.

На другом кадре, сделанном, судя по всему, уже после официальной части, артистка позирует в мини-платье с прозрачными вставками на бедрах.

«Я счастлива», — кратко подписала снимки 35-летняя звезда.

Поклонники знаменитости оставили ей много теплых слов и пожелали счастья в семейной жизни.

«Ольга, я вам желаю счастья! Будьте счастливы»; «Поздравляю, Ольга, я так рада за вас! Будьте счастливы и здоровы, живите в согласии. Оля, платья волшебные»; «Поздравляю! Будьте счастливы!» — восторженно пишут фанаты бывшей солистки группы «Серебро».

Ранее в пятницу Серябкина в беседе с журналистами сообщила радостную новость — она вышла замуж. Знаменитость, рассказывая о муже, сообщила, что его зовут Георгий, он бизнесмен.