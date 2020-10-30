Кэмерон Диаз задумалась о возвращении в кино после шестилетнего перерыва

Вашингтон, 30 октября. Голливудская актриса Кэмерон Диаз допустила, что может вернуться в кино. Последний фильм со звездой вышел в 2014 году.

Звезда фильмов «Маска» и «Ангелы Чарли» в интервью супермодели Наоми Кэмпбелл рассказала, что ее посещают мысли вернуться в кино, несмотря на шестилетний перерыв в съемках.

«Я не снималась с 2014 года. Прошло много времени, и сейчас я действительно не против вернуться. У меня нет терзаний, что я должна это сделать как можно скорее. Однако я не исключаю, что снова начну работать. Но спешить пока некуда», — поделилась 48-летняя актриса.

Топ-модель призналась, что будет с нетерпением ждать возвращения кинодивы на экраны. Однако, по ее словам, после рождения дочери Кэмерон будет выглядеть иначе.

«После перерыва мое возвращение в Голливуде уже никто не вспомнит, все примут меня за другую актрису, постарше», — ответила шуткой знаменитость на замечание Наоми.

Звезда Голливуда прекратила сниматься в 2014 году. Актриса мечтала родить ребенка и, как пишут СМИ, долгое время ходила по больницам на разные обследования. В итоге ей удалось зачать ребенка. В конце прошлого года у звезды родилась дочь.