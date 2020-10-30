Наргиз рассказала, как мучает жениха с датой свадьбы

Москва, 30 октября. Известная в России певица Наргиз откровенно рассказала о своем «служебном романе» с техником Антоном Ловягиным. По словам звезды, член ее команды уже давно сделал ей предложение, однако исполнительница до сих пор не назначила дату торжества. Об этом пишет издание «Дни.ру».

СМИ уже неоднократно тиражировали слухи об отношениях между певицей Наргиз и Антоном Ловягиным, трудящимся техником в ее команде. Только недавно во время интервью исполнительница призналась в «служебном романе» и рассказала о возможной свадьбе.

На данный момент Ловягин и Наргиз встречаются уже семь лет. Пару можно считать достаточно необычной, ведь спутник исполнительницы младше звезды на целых 11 лет, однако это не мешает певице и технику строить крепкие отношения.

За долгие годы Ловягину надоело находиться в статусе «молодого человека». По словам Наргиз, любовник сделал ей предложение два года назад. Певица не ответила решительным отказом, однако тянет время и не назначает дату свадьбы.

«Когда свадьба? Не знаю. Даже если она и состоится, то большой не будет. Меня мой молодой человек уже задолбал», — объяснила исполнительница.

Также Наргиз сообщила, что приняла хорошее кольцо от жениха, несмотря на то, что мучает его с датой торжества. Женщина намерена продать его в том случае, если «будет помирать с голоду».

Некий скептицизм знаменитости весьма понятен. Дело в том, что 50-летняя исполнительница уже три раза выходила за муж, и каждый раз любовная история заканчивалась сложной процедурой развода. Не стоит исключать, что певица просто опасается и за свое имущество, на которое может претендовать молодой жених.

Стоит сказать, что импозантная артистка достаточно часто попадает в заголовки изданий. Как сообщалось ранее, недавно певица рассказала, почему отказалась от съемок в шоу «Секрет на миллион».

Как напоминает «МИР24», Наргиз встречается со своим избранником уже семь лет, он младше певицы на 11 лет.