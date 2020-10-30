Россияне определили лучшего эстрадного певца страны

Москва, 30 октября. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) составил рейтинг лучших исполнителей российской эстрады.

Опрос россиян проводился совместно с ежегодной премией «Марка № 1 в России — 2020». Среди певиц первое место заняла Полина Гагарина, потеснив в рейтинге саму Примадонну российской эстрады — Аллу Пугачеву. За исполнительницу хита «Спектакль окончен» проголосовали 12% респондентов.

Пугачева оказалась на второй строчке списка с результатом 7%. Такую же долю голосов набрала занявшее третье место певица Валерия.

Самым лучшим певцом по итогам опроса был признан Филипп Киркоров — за него проголосовали 9% анкетируемых. Кроме того, в первую тройку попали Николай Басков (8%) и Сергей Лазарев (6%).

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