Солистка «А’Студио» Кети Топурия перестала скрывать вторую беременность

Москва, 30 октября. Известная певица и солистка группы «А’Студио» Кети Топурия наконец «раскрыла карты» и показала в новом клипе округлившийся живот. Судя по всему, на данный момент знаменитость находится на поздних сроках беременности.

Уже достаточно давно в СМИ ходили слухи о том, что Топурия скоро станет матерью во второй раз. Недавно некоторые издания даже сообщили о том, что знаменитость уже родила, однако девушка опровергла данную информацию.

Однако теперь вышел клип на песню «Се ля ви», который все расставил по своим местам. На видео девушка не скрывает достаточно крупный живот, который просто нельзя не заметить. Судя по всему, девушка ждала подходящего момента, чтобы раскрыть свой секрет и решила это сделать именно с помощью клипа.

Нельзя сказать, что появление в кадре звезды с явными признаками беременности сильно шокировало фанатов. Все уже давно заподозрили, что Топурия не просто так не демонстрирует свою фигуру и скрывает ее под мешковатыми нарядами. Кроме того, недавно в Сети появились снимки из Дубая, где Топурия была замечена за несколько дней до выхода клипа. Девушка была запечатлена во время отдыха на пляже, и многочисленные поклонники не могли не обратить внимание на беременность звезды.

Судя по всему, певица носит ребенка от своего любовника Льва Деньгова. Недавно молодой человек сделал Топурии предложение, однако торжество состоится, судя по всему, уже после рождения наследника.

На данный момент неизвестно, кто же все-таки появится на свет — мальчик или девочка. На данный момент у знаменитости уже есть дочь Оливия, рожденная на свет в браке с Львом Гейхманом. Пара разошлась, когда девочка была совсем маленькой, после чего Топурия состояла в отношениях с репером Гуфом. Однако и этот союз продлился недолго.

Сейчас сложно сказать, какое будущее ждет Топурию и Льва Деньгова, но пара выглядит весьма счастливой. Как сообщалось ранее, недавно прогнозом об отношениях пары поделилась экстрасенс Мариам Циминтия.