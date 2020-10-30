Опубликовано видео с запуском ракеты «Искандер-М» на учениях под Оренбургом

Москва, 30 октября. Российские ракетные войска и артиллерия Центрального военного округа (ЦВО) запустили ракету «Искандер-М» на учениях в Оренбургской области на полигоне «Донгуз».

По словам командующего войсками ЦВО, генерала-полковника Александра Лапина, российские военнослужащие успешно справились с пуском, уничтожив необходимые цели.

«На заключительном этапе практической части учения также был задействован ракетный комплекс «Искандер-М», который успешно поразил назначенную цель», — подчеркнул командующий.

Всего в учении в Оренбургской области приняли участие более трех тысяч человек, а также около 600 единиц военной техники. Расчеты уничтожили цель, имитировавшую критически важный объект условного противника.

Испытания новой российской противоракеты «обнулили» достижения США, считает специалист в области систем ПВО Юрий Кнутов. По его словам, данная ракета способна не только поражать цели на низких орбитах, но и осуществлять атмосферный перехват, передает «Царьград».