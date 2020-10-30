Напавший на полицейских подросток жил отдельно от родителей

Кукмор, 30 октября. Пытавшийся поджечь отделение полиции 16-летний подросток жил отдельно от родителей. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, парень работал официантом и получал совсем немного. Помогали ли ему родители оплачивать съемную квартиру — неизвестно. Подросток с радостью сообщил друзьям, что начал жить "взрослой жизнью" и гордился своей самостоятельностью.

В ночь на 30 октября 16-летний юноша попытался поджечь здание МВД в Кукморе при помощи бутылок с зажигательной смесью. Во время задержания он несколько раз ударил ножом полицейского и был застрелен его коллегой.