МВД Белоруссии взяло под свой контроль обстановку в стране

Минск, 30 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка в стране находится под контролем силовиков. Об этом передает издание Sputnik Беларусь.

Министерство внутренних дел Белоруссии уверенно контролирует обстановку в стране и готово защитить граждан от любых посягательств, подчеркнул Лукашенко. По его словам, силовики взяли ситуацию под свой контроль и способны предупредить ее обострение.

В четверг белорусский лидер назначил новым министром внутренних дел главу минской милиции Ивана Кубракова. На эту должность претендовали около десятка кандидатур, отметил Лукашенко. Также он выразил уверенность, что Кубраков поделится своим опытом и знаниями о ситуации в столице Белоруссии с новым начальником ГУВД Мингорисполкома Михаилом Грибом.