Баку показал кадры удара по РСЗО «Смерч» Армении в Карабахе

Баку, 30 октября. Установка «Смерч» армянских сил была уничтожена азербайджанским беспилотником, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Военное ведомство опубликовало соответствующие кадры на официальном канале на площадке YouTube. В Баку заявили, что из этой реактивной системы залпового огня (РСЗО) якобы велся огонь по мирному населению, а также гражданским зданиям в городе Барда. Кадры представляют собой съемку с беспилотника, после которой по установке наносится удар.

«29 октября около 15:18 (14:18 по Москве) точным огнем наших подразделений была уничтожена РСЗО «Смерч» противника», — сообщили в МО Азербайджана.

Обострившаяся ситуация в Нагорном Карабахе привлекла внимание мировой общественности, причем не только политиков. За мирное решение помолился американский актер, продюсер и режиссер Мел Гибсон, сообщает "Царьград".