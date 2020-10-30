Мать кукморского подростка покрыла голову после развода с его отцом

Кукмор, 30 октября. Мать подростка из Татарстана, напавшего на отдел полиции, ушла в религию после развода и увольнения из банка, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Женщина покрыла голову и начала ходить в длинном платье. Мать 16-летнего злоумышленника развелась с мужем в 2013-2014 годах. После этого женщина решила уволиться из банка и обратиться к религии. Мать злоумышленника после смерти брата публиковала комментарии в соцсетях, обращенные к Аллаху.

«Нам наилучшим вариантом будет просить у Аллаха дуа за него», — писала женщина на странице своего брата в соцсети «ВКонтакте» после его смерти.

Подросток напал на отдел полиции в Кукморе в ночь на 30 октября. Злоумышленник бросил бутылки с зажигательной смесью на парковку ОМВД, после чего ранил полицейского. Коллеге пострадавшего пришлось нейтрализовать преступника.