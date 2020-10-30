Украина заявила о намерении больше зарабатывать на «Газпроме»

Москва, 30 октября. Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что РФ нужно будет заказывать дополнительные мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины для поставок газа в Европу, передает Reuters.

Это может произойти в том случае, если российский газопровод «Северный поток — 2» не получится запустить в следующем году. Таким образом, Украина хочет больше зарабатывать на «Газпроме»

«Если «Северный поток — 2» не будет запущен, то, вероятно, им придется бронировать дополнительные мощности на следующий год», — объяснил Коболев.

Андрей Коболев отметил, что «Газпром» обращался с предложением об увеличении объемов прокачки, однако точные цифры не обговаривались.

Ранее он заявил, что не в восторге от сделки с «Газпромом». Коболев назвал соглашение по транзиту голубого топлива компромиссом со стороны Украины. По его словам, российская компания знала об этом, но не взяла на себя все риски.

Напомним, проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии и ряда других стран. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.

Как напоминает «Царьград», СП-2 должен был быть достроен еще в прошлом году, однако американские санкции и давление на европейских партнеров тормозят реализацию проекта.