Карпович ответила на слухи о расставании с Прилучным

Москва, 30 октября. Актриса театра и кино Мирослава Карпович отреагировала на слухи о расставании с коллегой Павлом Прилучным.

В прессу просочилась информация, что звезда сериала «Мажор» расстался с Карпович. Теперь артист якобы мечтает вернуться к своей бывшей супруге Агате Муцениеце, но не знает, как это сделать, поскольку экс-спутница далеко ушла вперед.

Новость о разлуке звезд российского кино вызвала большой ажиотаж, и журналисты решили разузнать у звезды сериала «Папины дочки» об отношениях с Прилучным. Впрочем, никакого внятного ответа от кинодивы они не дождались.

«На эту тему ничего не хочу комментировать, спасибо большое за внимание, но нет», — сказала 34-летняя знаменитость в беседе с изданием Super.

О романе Карпович и Прилучного стало известно летом, когда актер разводился с женой. Телезвезда прожил в браке с Муцениеце почти девять лет. Пара объявила о расставании в начале этого года, однако спешить официально разводиться не стала из-за пандемии. Впрочем, гармоничные отношения уже у расставшейся пары разрушил скандал. Супруга «Мажора» рассказала о пьянстве артиста и побоях, передает телеканал "360".