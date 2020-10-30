Украина при Зеленском продолжает курс Порошенко

Киев, 30 октября. Украина при действующем президенте Владимире Зеленском продолжает курс, выстроенный экс-главой государства Петром Порошенко. Об этом сказал бывший заместитель главы администрации президента времен Порошенко Валерий Чалый, передает «ПолитНавигатор».

Он обратил внимание на то, что Киев сохранил ориентацию на НАТО и ЕС.

«Я считаю, что как раз с точки зрения курса президент Зеленский, он подтверждает евроатлантическую интеграцию, европейскую интеграцию», — сказал Валерий Чалый.

По его словам, все заявления Зеленского идут только в этом направлении.

«Фактически, я не согласен, возможно, с какими-то методами, я не считаю, что правильно отстранять дипломатов от ключевых решений международных, но это не смена курса», — обратил внимание Валерий Чалый.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский виноват в укреплении позиций бывшего лидера страны Петра Порошенко. После завершения местных выборов значительно укрепились позиции экс-президента Украины Порошенко. По мнению украинского политолога Михаила Погребинского, это произошло по вине нынешнего управленца — Зеленского.