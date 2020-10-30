Шепелев пошутил про реальный возраст звезды «Универа» Анны Хилькевич

Москва, 30 октября. Телеведущий Дмитрий Шепелев неожиданно пошутил о возрасте актрисы Анны Хилькевич.

Ведущий опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он в задумчивости сидит за столиком со смартфоном.

«Завтра еду на вечеринку к Анне Хилькевич. Ей исполнился 41 год. Что подарить?» — попросил совета у подписчиков Шепелев.

Актриса прочитала пост ведущего и, судя по всему, не обиделась на шутку. Более того, Хилькевич решила блеснуть юмором в ответ.

«Ты, видимо, обиделся, что я на 40-летие тебя не пригласила», — цитирует звезду «Универа» Пятый канал.

Многие подписчики Дмитрия Шепелева решили, что он написал правду о возрасте актрисы. Некоторые были в настоящем шоке от этой информации, а другие всерьез начали давать советы по выбору подарка.

«Господи, вам 41?! Не может быть! 25, ладно 30, но не 41!»; «Реально??? Я думала, ей 30»; «Чтобы я так в 41 выглядела!»; «Девушке можно и нужно подарить огромный букет свежих цветов!»; «Подари украшение. А какое — это уже сам реши», — написали комментаторы.

Анна Хилькевич отметила день рождения 15 октября. На самом деле актрисе исполнилось 34 года.