Отчим подростка из Татарстана проходил подготовку в лагере террориста

Кукмор, 30 октября. Отчим подростка, устроившего нападение на полицейский участок в Кукморе, был участником бандформирования, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Несовершеннолетний в ночь на 30 октября бросил на стоянку служебных авто ОМВД две бутылки с зажигательной смесью. Подросток ранил полицейского, злоумышленник был нейтрализован в ходе задержания.

Отчим несовершеннолетнего проходил подготовку в лагере саудитского террориста Хаттаба. Мужчину в 2001 году приговорили к 14 годам колонии по статье «Диверсия» за подрыв газопровода под Кировом.

Взрыв произошел в 1999 году, ущерб от действий преступников составил 11 млн рублей. Главарь банды, в которую входил отчим подростка, называл себя Абдурахманом. Примечательно, что несовершеннолетний так же представлялся на одной из своих удаленных страниц в соцсетях.