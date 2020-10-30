Телеведущая Тодоренко пожаловалась на скандалы с мужем

Москва, 30 октября. Известная телеведущая Регина Тодоренко подробно рассказала о своей семейной жизни в эфире шоу на YouTube. По словам знаменитости, у ее супруга, певца Влада Топалова, достаточно сложный характер. Об этом пишут «Дни.ру».

Во время беседы телезвезда заявила, что на данный момент уже перестала копить обиды на Топалова, хотя периодически певец провоцирует начало скандалов. Все дело в том, что исполнитель обладает достаточно тяжелым нравом и нуждается в «выплескивании яда» на близких. Когда Топалов «на взводе», то он может сорваться и сказать много лишнего своей спутнице.

«Ему просто хочется меня обидеть! Иногда ему нужно выплеснуть яд», — объяснила поведение мужа Тодоренко.

Однако телеведущая понимает, что Топалов сам не верит в собственные слова. Исполнитель говорит обидные вещи намеренно, однако затем успокаивается.

Также знаменитость упомянула, что она сильно отличается от своего избранника по темпераменту. Ее можно считать «весельчаком по жизни», в то время как Топалову периодически необходимо «уйти в себя» и побыть в одиночестве. Ранее ведущая пыталась развеселить мужа, на что Топалов интересовался у супруги, не «больная» ли она. Теперь ведущая дает певцу побыть наедине с самим собой.

Во время интервью Тодоренко также рассказала об ошибке, допущенной при воспитании сына. Дело в том, что уже спустя две недели после рождения Майкла ведущая вышла из декретного отпуска, чтобы заработать как можно больше. Однако позже знаменитость поняла, что ей следовало бы хотя бы полгода оставаться в кругу семьи.

Звезда достаточно часто рассказывает о своем наследнике в социальных сетях. Как сообщалось ранее, недавно сын Тодоренко довел родительницу до слез чтением стихов.