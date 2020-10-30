Ксения Бородина спустила больше миллиона на шикарный отпуск в Турции

Москва, 30 октября. Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина потратила значительную сумму на роскошный отдых с семьей на турецком курорте.

Поездка к морю стала для телеведущей пятым отпуском за год. В Турцию Бородина отправилась с мужем Курбаном Омаровым, двумя дочерьми, а также с сыном своего супруга от первого брака.

Семейство полетело в теплую страну бизнес-классом, где место на человека в одну сторону стоит порядка 100 тысяч рублей. До отеля Бородина и ее близкие добирались вовсе не на автомобиле или автобусе.

«Чтобы не ехать два часа на машине, полетим на вертолете», — заявил Омаров.

Отпуск телеведущая проводила в шикарном отеле D Maris Bay в Мармарисе. Люкс в этом отеле стоит около 100 тысяч рублей в сутки, а бунгало на четверых — 500 тысяч рублей. Бородина провела в отеле 10 дней. Даже при не самом дорогом варианте проживания номер на двух взрослых и трех детей в этом отеле обойдется в круглую сумму. Бородина наверняка отдыхала не по бартеру, поскольку D Maris Bay и так забит гостями и не нуждается в рекламе. Таким образом, ведущая «Дома-2» спустила на роскошный отпуск более миллиона рублей.

Находясь в отпуске, Бородина радовала поклонников фотографиями и спровоцировала слухи о беременности. Подписчики углядели живот под легкими нарядами телеведущей.