Литвинова сообщила о состоянии здоровья Земфиры после заражения COVID-19

Москва, 30 октября. Российская актриса Рената Литвинова рассказала о состоянии певицы Земфиры, заболевшей коронавирусом нового типа. По ее словам, звезда чувствует себя хорошо.

На днях стало известно, что звезда российского рока заразилась коронавирусом. О состоянии артистки ничего не говорили.

Обеспокоенные здоровьем Земфиры поклонники засыпали вопросами ее давнюю подругу Ренату Литвинову. В комментариях в социальных сетях можно увидеть массу вопросов о здоровье 44-летней певицы. Однако режиссер проигнорировала расспросы поклонников.

В пятницу в своем профиле в Instagram Литвинова опубликовала красивое осеннее фото, сделанное с набережной. Как оказалось, снимок пейзажа хранил важное послание для поклонников Земфиры.

«Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо», — написала 53-летняя Литвинова.

Аналогичный снимок опубликовала позднее у себя и певица. Она сопроводила пост таким же сообщением, как и Рената.

Поклонники знаменитости оставили массу теплых слов 44-летней звезде, пожелав ей здоровья. Фанаты также не упустили возможности в очередной раз признаться в любви исполнительнице, которая подарила огромное количество хитов.