Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Кемеровской области

Кемерово, 30 октября. Пассажирский автобус, следовавший из Таштагола в Новокузнецк, опрокинулся в кювет на трассе в Кемеровской области, сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП с участием автобуса произошло 30 октября на 203-м километре автодороги Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк. Предварительно установлено, что водитель King Long не выбрал безопасную скорость движения с учетом погодных условий.

Мужчина не справился с управлением и выехал с проезжей части, что привело к опрокидыванию автобуса. Пострадали пять пассажиров транспортного средства, информации об их состоянии не поступало.