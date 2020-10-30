Москва, 30 октября. Продажи лекарств в российских аптеках рекордно выросли за девять месяцев 2020 года. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group, специализирующейся на изучении фармацевтического рынка.

Рынок лекарств в России вырос на 10,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг почти 820 миллиардов рублей.

«Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые девять месяцев 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года в рублевом эквиваленте составило 10,9%. Общая емкость составила 819,7 млрд рублей», — говорится в тексте документа.

В компании также добавили, что в период с января по сентябрь этого года было приобретено 3,7 миллиарда упаковок лекарственных средств. Этот показатель на 1,7% ниже прошлогодних.

В исследовании говорится, что в этом году выросли продажи только дорогих препаратов, цена которых составляет свыше 500 рублей (44%), уровень продаж бюджетных лекарств (150-500 рублей) снизился до 43,4%. Аналогичная ситуация наблюдается и с препаратами, стоимость которых равняется 50-150 рублям (снизился до 10,7%).

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что все россияне, которые болеют коронавирусной инфекцией в легкой форме и лечатся амбулаторно, будут обеспечены нужными лекарствами бесплатно. Он добавил, что на эти цели регионам будет дополнительно направлено пять миллиардов рублей, напоминает «Царьград».