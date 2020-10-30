Канье Уэст подарил Ким Кардашьян голограмму ее покойного отца

Москва, 30 октября. Американская телезвезда Ким Кардашьян получила от мужа, рэпера Канье Уэста необычный подарок на день рождения — он подарил ей голограмму покойного отца Роберта.

О своем подарке знаменитость рассказала поклонникам в своем профиле в социальной сети Instagram. Она была в восторге от сюрприза, который, по ее словам, оказался самым продуманным подарком в ее жизни.

На видео изображена трехмерная фигура отца Кардашьян, одетого в белую рубашку и пиджак светлого цвета. Отец разговаривает со своей дочерью, желает ей счастливого дня рождения и признается, что очень гордится ею.

«Особый сюрприз с небес. Голограмма моего отца. Она такая реалистичная, мы смотрели ее снова и снова, наполняясь слезами и эмоциями. Я даже не могу описать, что этот опыт значит для меня и моих сестер, моего брата, моей мамы и ближайших друзей. Большое спасибо Канье за ​​это воспоминание, которое останется на всю жизнь», — написала звезда, которая на прошлой неделе отпраздновала юбилей.

Отец Ким Кардашьян ушел из жизни, когда знаменитой модели было 22 года. Роберт скончался от онкологического заболевания.