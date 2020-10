Хэллоуин 2020: история и традиции, празднование в России, отношение церкви

Хэллоуин — западный полуязыческий праздник, который был неизвестен советским людям, но неплохо прижился в России в постсоветские времена. Одно время этот праздник стихийно отмечался в нашей стране чрезвычайно широко, в том числе в школах и вузах. Однако позже против Хэллоуина стала выступать церковь, а также представители мусульман и многие политики, которые связывали праздник с нежелательным влиянием Запада. Сегодня Хэллоуин в России — это праздник молодежный и неформальный: в клубах, на домашних вечеринках и даже на улицах. Увы, из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в этом году Хэллоуин не только в России, но и в мире пройдет гораздо скромнее, чем обычно.

Хэллоуин 2020: когда отмечается

Хэллоуин отмечается 31 октября — это канун католического праздника День всех святых, отмечаемого 1 ноября. Halloween — это английская аббревиатура слов All Hallows Even («Вечер всех святых»; Even — сокращенно от evening — «вечер»).

В 2020 году праздник приходится на субботу, в предыдущие годы это стало бы поводом для бурных гуляний «нечисти» в течение всех выходных (в России Хэллоуин особенно популярен в больших городах). Увы, пандемия внесла свои коррективы, так что празднование в этом году пройдет в более скромном формате.

История Хэллоуина

Корни праздника лежат в староирландских и кельтских верованиях о сезонном умирании природы. Первоначально праздник назывался Самайн (от староирландского Samhain — «смерть лета») и был широко распространен на Британских островах. Сайман был связан с культом смерти и с силами потустороннего мира, с которыми стоит дружить, всячески задабривая их и обманывая страшными нарядами и зловещими обрядами.

С появлением в Британии католических миссионеров началась борьба церкви с языческими верованиями кельтов. Однако Хэллоуину повезло: произошел симбиоз — языческий праздник смерти и нечистой силы Самайн соединился с католическим Днем всех святых. Канун праздника — Хэллоуин — посвятили темным силам, которым дозволяется порезвиться раз в году.

В православии аналога Хэллоуину нет, но некоторые похожие традиции (также отдающие язычеством) есть в истории Святок — времени от Рождества до Крещения.

Традиции Хэллоуина

Праздник чрезвычайно популярен в США, куда его завезли ирландцы, тысячами покидавшие родину, спасаясь от голода и нищеты. Именно в США появились современные традиции праздника, уже ставшие китчем и массовой культурой: выдолбленные тыквы со свечами («светильники Джека»), карнавалы в костюмах нечисти, тематически украшенные жилища и так далее.

К традициям Хэллоуина относится и украшение себя устрашающим макияжем, который бывает очень затейлив: в Интернете много роликов, с помощью которых можно научиться изменять себя до неузнаваемости.

Также в моде Хэллоуин «для взрослых» с эротическим подтекстом, соответствующие наряды перед праздником пользуются в секс-шопах особой полярностью.

Об отношении (как правило резко отрицательном) известных российских политиков к этому празднику читайте в материале ФАН.