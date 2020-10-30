Премьера фильма ФАН «Один день в Карабахе»

ФАН представляет документальный фильм, снятый нашей съемочной группой в Нагорном Карабахе — непризнанной республике в Закавказье, на земле, испокон веков населенной армянами. Вот уже больше месяца там идет война на уничтожение: бомбами и ракетами людей пытаются в прямом смысле слова выкурить с их родной земли. Документальный фильм рассказывает об одном дне непокоренного Арцаха. Это история его жителей, которые прячутся в подвалах от смерти, летящей с неба. Это история его защитников — молодых ребят и их командиров, которые помнят кровавые сражения начала девяностых.

Всмотритесь в их лица, вслушайтесь в их голоса. Послушайте почти 90-летнюю армянку, которая в этих войнах потеряла всех близких, и которую теперь опекают и кормят неравнодушные соседи. Этим людям некуда идти, здесь их дом и здесь они готовы умереть.

Посмотрите в глаза обожженному бойцу, взгляните на осколки, которые хирурги, работающие в военно-полевых условиях, вытаскивают из тел раненых.

Посмотрите на разрушенные христианские святыни, по которым, как уверены местные жители, наносят удары сознательно: все знают, что это памятники армянской культуры, а не военные объекты.

«Наш фильм — это призыв к миру, — говорит главный редактор ФАН Кристина Масенкова. — Это не о политике, не о том, на чьей стороне больше прав, не о хитросплетениях международного права. Мы хотим, чтобы зрители увидели эту войну глазами тех, кто страдает от нее больше всего — простых людей, живущих в Нагорном Карабахе. Мы хотим, чтобы вы поняли: эти мальчики — защитники Арцаха — которые чуть ли не с дедовой берданкой противостоят одной из лучших армий, — не сдадутся и не уйдут».

А раз военное решение этого конфликта невозможно, необходимо как можно скорее закончить войну.

«Война на уничтожение целого народа в XXI веке — это дикость. Надеюсь, все понимают, что сегодня такое уже невозможно. Значит — выход только один: садиться за стол переговоров. Именно к этому призывает наша страна, именно в этом главный гуманистический посыл нашего фильма», — говорит Кристина Масенкова.

Итак, проживите всего один день с жителями Арцаха.