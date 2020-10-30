NI оценило перспективу масштабной модернизации российских Ту-160

Москва, 27 октября. Планы по модернизации российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 привлекли внимание западных СМИ.

Аналитики американского издания The National Interest (NI) уверены в перспективности работ по модернизации российского бомбардировщика. Внешне Ту-160 практически не изменится, но приобретет улучшенную авионику и вооружение. Усовершенствованные самолеты должны поступить в Вооруженные силы РФ уже в 2023 году.

«Серийные Ту-160М2 будут оснащены более экономичными двигателями НК-32-02, которые позволят существенно увеличить дальность полета», — пишут авторы статьи.

Аналитики пришли к выводу, что российские конструкторы в последние годы неизменно придерживаются одной концепции при улучшении военных самолетов. Дизайн и функциональность машин остается без изменений, но при этом в них интегрируются совершенно новые внутренние компоненты. Известно, что Ту-160М2 оснастят бортовым комплексом связи от истребителя пятого поколения Су-57, передает "ПолитРоссия".

«Он отличается высокой надежностью, быстрой передачей информации, небольшим весом и энергоэффективностью», — говорится в статье.

Бомбардировщик также получит расширенный комплект вооружения. Его арсенал дополнят крылатые ракеты большой дальности нового поколения.

В начале сентября в ВКС РФ сообщили, что сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета, передает телеканал «360».