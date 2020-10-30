Предприниматели Перми назвали давлением новую проверку УФАС на фоне пандемии

На этой неделе Пермское УФАС России инициировало проверку обоснованности повышения цен на компьютерную томографию (КТ) легких в частных клиниках. На сайте ведомства размещено обращение с просьбой к жителям региона и краевой столицы посодействовать в проведении мероприятия.

«Просим граждан, воспользовавшихся платно указанной услугой в период с 19 октября по 27 октября 2020 года, направить в адрес управления чеки об оплате и договоры (акты оказанных услуг) с частными клиниками, где указаны наименование медучреждения, наименование услуги, ее стоимость и дата проведения исследования», — говорится в письме.

Информацию можно направлять на электронную почту to59@fas.gov.ru с пометкой «Проверка цен на КТ».

В УФАС пояснили, что информация необходима для сбора неопровержимых доказательств «в случаях, если цены на КТ легких в частных клиниках были необоснованно повышены».

Один из собеседников ФАН рассказал о том, что в случае объявленной чрезвычайной ситуации или повсеместного карантина частные клиники не имеют права превышать предельно допустимую цену. Фактически собственников лишают права на собственное ценообразование.

В свою очередь, в Пермском крае никакого ЧС или карантина объявлено не было. А рекомендации Роспотребнадзора по самоизоляции ни под один закон не попадают. И здесь возникает вопрос к конкретным датам, указанным в обращении Пермского УФАС — с 19 по 27 октября. По мнению представителей бизнес-сообщества, это не что иное, как очередное давление со стороны ведомства.

А именно на основании предоставленных жителями документов (чеков, договоров, актов) антимонопольщики будут смотреть, какие клиники, в какое время поднимали цены и на сколько. И если представить, что 5–6 учреждений — участников рынка в этот период подняли прайс, к примеру, на 20–30%, то можно говорить о картельном сговоре. А это уже серьезное нарушение антимонопольного законодательства, а при собранной доказательной базе и уголовного.

Руководители и собственники частных клиник, которые предоставляют услуги КТ, говорят о том, что в ситуации с COVID-19 рост цены был как предсказуем, так и неминуем. И дело здесь не в жадности или антиморальности. Аппарат КТ, как и любой другой, имеет свой срок. Точнее, его питающая трубка, стоимость которой в среднем порядка 6 миллионов рублей. В период пандемии ее износ, что естественно, огромный. Отсюда и рост стоимости услуги.

К слову, на просьбу ФАС предоставить данные о количестве людей, которые таки предоставили необходимую запрашиваемую информацию, в ведомстве ответили отказом.