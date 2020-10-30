«Мегафон» потратит 6 млрд рублей на спутниковую систему передачи данных

Москва, 30 октября. Дочерняя компания «Мегафона» под названием «Мегафон 1440» собирается потратить 6 миллиардов рублей на исследование спутниковых систем передачи данных.

В распространенном компанией сообщении говорится, что главой дочерней организации станет Алексей Шелобков. Он будет совмещать этот пост с должностью управляющего директора технологической компании Yadro. Шелобоков рассказал, что «Мегафон» намеревается разработать модель, позволяющую сделать использование низкоорбитальных спутников для высокоскоростной передачи данных экономически выгодным.

Гендиректор «Мегафона» Георг Вершимян пояснил, что сейчас наземной связью покрыто около 35% российской территории. По его словам, существуют малонаселенные районы куда прокладывать оптоволокно очень дорого, и здесь поможет слияние наземной и спутниковой связи.

«Появление этой технологии позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи не только в России, но и по всему миру», — цитирует генерального директора телеканал «360».

В «Мегафоне» убеждены, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями стоит будущее. При использовании низкоорбитальной спутниковой связи скорость передачи данных может достигать от 50 мегабит до одного гигабита в секунду.