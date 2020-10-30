Вице-премьер Хуснуллин проводит в Севастополе совещание по водоснабжению

Симферополь, 30 октября. Вице-премьер-министр Марат Хуснуллин прибыл в Крым, чтобы проконтролировать выполнение комплексных мероприятий по водоснабжению полуострова и Севастополя, а также хода работ по выполнению федеральных целевых программ, передает корреспондент ФАН.

Сейчас в Севастополе проходит закрытое совещание, на котором присутствует губернатор города-героя Михаил Развожаев. Совмин Крыма представляет вице-премьер полуострова Евгений Кабанов.

Позже по итогам совещания состоится встреча Марата Хуснуллина с журналистами и выезд на места реализации ФЦП и комплекса мер по водоснабжению.

Отметим, что о приезде в Крым вице-премьер Хуснуллин сообщил на прошлой неделе во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась тема водоснабжения Республики Крым и города Севастополя.

Тогда же Хуснуллин подчеркнул, что за эффективность потраченных миллиардов на водоснабжение полуострова персонально отвечают губернаторы Крыма и Севастополя.

Напомним, Крыму на реализацию мероприятий по водоснабжению полуострова выделили 45,9 млрд из резервного фонда России, о чем ранее заявил премьер-министр Михаил Мишустин. ФАН выяснил, на что будут направлены эти средства и какие проекты будут реализованы. Крыму на реализацию мероприятий по водоснабжению полуострова выделили 45,9 млрд из резервного фонда России, о чем сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.