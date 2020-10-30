Москва, 30 октября. Популярная телеведущая Регина Тодоренко мечтает о памятнике в свою честь. Она хочет, чтобы люди загадывали возле него добрые желания.

Одна из самых востребованных ведущих российского телевидения не стесняется своих желаний. Звезда в беседе с блогером Алиной Топаловой рассказала о довольно необычной мечте — знаменитость хочет, чтобы ей поставили памятник.

«Я хочу, чтобы мне поставили памятник и терли ногу на путешествия. Чтобы люди загадывали у моего памятника что-то доброе. Часто бывает такое, что я встречаю в аэропорту людей, которые сразу говорят: «Ой, Регина, можно мы вас обнимем на удачу в путешествии». Мне кажется, идея с памятником хорошая», — сказала 30-летняя звезда.

Где именно должен стоять памятник и как он будет выглядеть, звезда не уточнила.

Знаменитость также призналась, что после рождения первенца боялась вылететь из обоймы, поэтому приступила к работе спустя две недели после родов. Сейчас звезда шоу о путешествиях «Орел и решка» счастлива в браке с певцом Владом Топаловым, хотя, как признается сама ведущая, в их отношениях бывают трудности, но они с легкостью проходят все препятствия.