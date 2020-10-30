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Напавший на полицейских школьник публиковал кадры из фильмов ужасов

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Напавший на полицейских школьник публиковал кадры из фильмов ужасов

Кукмор, 30 октября. Напавший на полицейских подросток из Татарстана публиковал кадры фильмов ужасов и интересовался патологоанатомией.

Застреленный правоохранителями школьник с детства интересовался темой смерти и убийства. Издание ФАН обнаружило его старую страницу в соцсети "ВКонтакте", где еще в 2013 году мальчик публиковал кадры из триллеров.

На аватарке у школьника стоит постер к фильму ужасов «Путевой обходчик». Мальчик вел эту страницу еще в девятилетнем возрасте. Удивительно, что ученик начальных классов опубликовал ссылку на музей патологоанатомии, вероятно, он был увлечен этой темой.

Изданию также известно, что отчим подростка имел свое фермерское хозяйство, которое просуществовало с апреля 2017 по август 2020 года. Родной папа мальчика не жил с семьей.

Напавший на полицейских школьник публиковал кадры из фильмов ужасов

Нападение на полицейское отделение произошло ночью 30 октября в Кукморском районе. Подросток кинул на территорию отдела бутылку с зажигательной смесью. Злоумышленник проявил агрессию при задержании и ранил одного из полицейских. Другому правоохранителю пришлось применить табельное оружие, в результате чего мальчик скончался.

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