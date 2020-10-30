Завершились съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

Лос-Анджелес, 30 октября. Завершились съемки экранизации культовой игры Uncharted с Томом Холландом в главной роли.

Съемки экранизации длились с июля текущего года. Об окончании съемочного процесса создатели кинокартины сообщили в Twitter. В посте есть отсылка к игре — надпись «Sic Parvis Magna» («Большое начинается с малого»). Именно эта фраза начертана на кольце одного из главных персонажей серии Uncharted Нейтана Дрейка.

Том Холланд как раз исполнит роль Дрейка. Кроме того, в экранизации появятся Марк Уолберг и Антонио Бандерас. Премьера фильма запланирована на 16 июля 2021 года. Экранизация станет предысторией серии игр и расскажет о происхождении главных персонажей.