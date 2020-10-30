Sohu заявило, что Россия сделала Японии жесткое предупреждение из-за Курил

Москва, 30 октября. Китайские эксперты на страницах издания Sohu рассказали о жестком предупреждении Японии со стороны РФ на фоне территориальных претензий к Токио. Перевод материала публикует «ПолитРоссия».

Отношения между Японией и Россией усложняются отсутствием мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва заявляет, что южные Курилы стали частью СССР по итогам Второй мировой войны, а суверенитет РФ над территорией подкреплен международно-правовыми нормами. Из-за территориальных споров периодически возникают довольно сложные дипломатические моменты между двумя странами.

«Новейший фрегат ВМФ России «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» провел артиллерийские стрельбы в Японском море во время ходовых испытаний <…> В тот же день стало известно о переброске на Курилы новейшей зенитной ракетной системы С-300В4», — указали аналитики из Китая.

Эксперты также обратили внимание на то, что Москва и раньше размещала на Курилах свое передовое вооружение, но переброска ЗРК на острова продемонстрировала, что российская сторона придерживается сверхжесткой позиции по российской территории. Аналитики из Китая также заметили, что данная боевая система является новейшей модификацией в семействе С-300.

Как отметили авторы Sohu, «эта система противовоздушной обороны может эффективно противостоять всем современным истребителям Японии, включая самый совершенный из них — F-35». По их словам, появление на Курилах систем С-300В4 должно стать напоминанием Токио, что шансов заполучить эти острова у японской стороны нет, а любая попытка решить этот вопрос с применением силы обернется полным провалом.

«Японские притязании на Курильские острова могут опираться лишь на пустые слова, у Токио нет реальной возможности, чтобы заставить Россию пойти на уступки», — объяснили эксперты из КНР.

Аналитики китайского издания Sohu ранее предупредили, что действия России по отношению к Курилам доказывают японским политикам непреклонность Москвы в вопросе принадлежности островов.