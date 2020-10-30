Ольга Серябкина тайно сыграла свадьбу в Альпах

Москва, 30 октября. Известная российская исполнительница Ольга Серябкина официально вышла замуж.

Бывшая участница поп-коллектива «Серебро» Ольга Серябкина вышла замуж за некоего 32-летнего Георгия. По заявлению артистки, ее избранник не является публичным лицом.

Церемония бракосочетания прошла в небольшом городе у подножия Альп. На свадьбу были приглашены только самые близкие. Праздник проходил именно в Австрии, поскольку для супруга певицы эта страна является второй родиной.

Во время церемонии Серябкина сменила три свадебных платья, все фотографии появились в Instagram-аккаунте российского издания Vogue.