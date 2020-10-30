Егор Крид засветил кольцо на безымянном пальце

Москва, 30 октября. Популярный российский хип-хоп-исполнитель Егор Крид засветил в своих соцсетях кольцо на безымянном пальце, чем спровоцировал слухи о свадьбе.

Завидный холостяк заставил преданных поклонников беспокоиться: в своем профиле в Instagram он опубликовал юмористический ролик, в котором показал кольцо на безымянном пальце.

Активная демонстрация золотого кольца заставила фанатов усомниться, что артист теперь свободен. Многие поклонники рэпера предположили, что 26-летний артист сыграл тайную свадьбу.

«Кольцо на пальце: это что, шутка?»; «Это колечко на пальчике»; «А обручалка откуда?! Да ну нееет»; «Девочки просто были шокированы кольцом на пальце и вашей красотой, Егор Николаевич», — пишут поклонники звезды российской сцены.

Но кто именно стал невестой любимца публики, неясно. Хотя пока также нет никаких подтверждений, что артист все же окольцевал себя.

Криду приписывают роман со многими звездами разных индустрий. В том числе были предположения, что у него роман с певицей Zivert и геймером Анастасией Евдокиной, передает Пятый канал.