ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории под Красноярском

Красноярск, 30 октября. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной нарколаборатории в Емельяновском районе Красноярского края, сообщили в главке ведомства по региону.

Правоохранители в ходе обысков изъяли 3,5 кг мефедрона, 350 литров прекурсоров, а также около 8 литров наркосодержащей жидкости неизвестного происхождения. Участники преступной группы задержаны и арестованы. СК возбудил дело о производстве запрещенных веществ в особо крупном размере.

Московские правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории, сообщало РИАМО. Полицейские обнаружили и изъяли более 40 единиц оборудования для производства запрещенных веществ.