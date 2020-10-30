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Экономика

Экономисты назвали возможные последствия сокращения госрасходов России

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Экономисты назвали возможные последствия сокращения госрасходов России

Москва, 30 октября. Экономисты ведущих институтов отреагировали на сокращение государственных расходов России и назвали последствия роста налогов. Свою точку зрения они выразили в отзывах на проект федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов, пишет РБК.

Эксперты заявили, что государству в ближайшие годы придется искать дополнительные источники доходов бюджета на фоне стагнации экономики. Они обратили особое внимание на то, что повышение налогов в стране и сокращение госрасходов могут не оправдать ожиданий.

С точки зрения экономистов, сокращение госрасходов может привести к падению частных инвестиций в России. Они пояснили, что речь идет о снижении трат на более, чем на два триллиона рублей в следующем году по сравнению с текущим.

«Под нож попадут даже национальные проекты, которые призваны играть центральную роль для достижения социальных целей, говорится в отзыве экспертов МГУ. В среднем расходы на все нацпроекты сократятся на 7,7% за три года», — пишет издание со ссылкой на отзыв одного из экспертов МГУ.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, почему РФ не нужен общенациональный локдаун.

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