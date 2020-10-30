Косачев высказался о возможности запрета празднования Хэллоуина в России

Москва, 30 октября. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев поделился своим мнением о том, стоит ли отмечать Хэллоуин в России.

Представитель Совфеда считает, что каждый россиянин имеет право свободно определить свое отношение к международному празднику, восходящему к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. По словам Косачева, празднование Хэллоуина в России запрещать не стоит.

В ночь с 31 октября на 1 ноября, накануне Дня всех святых, жители Западной Европы и Америки традиционно наряжаются в пугающих персонажей и ходят друг к другу в гости за угощениями.