Ольга Казаченко не верит в убийство дочери Конкина

Москва, 30 октября. Блогер Ольга Казаченко не верит, что дочь заслуженного артиста Владимира Конкина Софию убили. По ее мнению, произошла трагическая случайность.

Казаченко не согласна с родственниками Софии, которые видят криминальный след в смерти 32-летней дочери звезды советского кинематографа.

«Я думаю, что произошла трагическая случайность. Такое может произойти с любым человеком. София была загнана жизнью в угол. Я лично не верю в ее убийство. Не вижу мотивов совершенно», — сказала Казаченко в интервью изданию Sobesednik.ru.

Она также рассказала о состоянии Владимира Алексеевича после гибели дочери, с которым пересеклась на днях. По ее словам, звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» выглядит очень подавленным, но он старается держаться изо всех сил. Конкин, видящий криминальный характер кончины дочери, хочет найти справедливость, сказала Казаченко.

Дочери Владимира Конкина не стало в конце сентября. Девушке стало плохо в бассейне в Москве, ее доставили в больницу. Однако спасти Софию не удалось.

Потрясенные смертью родные и близкие стали винить друг друга в кончине девушки. Жених Софии Михаил Серов утверждает, что смерть дочери якобы была выгодна давно забытому отцу.