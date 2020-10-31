Ухоженность всегда была в моде. Красивые и блестящие волосы, ровная чистая кожа и, конечно, идеальный маникюр. Сейчас поухаживать за ноготками можно в любом салоне или даже на дому, поскольку в Интернете есть масса мастер-классов, как правильно и качественно сделать себе маникюр. Но как быть с короткими ногтями? Какой цвет лучше выбрать в качестве покрытия и можно ли как-то удлинить ногтевую пластину? Все эти вопросы мы задали нашему эксперту — владелице одного из салонов сети Wax & Nails Анне Шевчук — и выяснили, как же сделать стильный маникюр на короткие ногти.

Как сделать маникюр на короткие ногти

Когда вы идете в салон, то таким вопросом вы вряд ли задаетесь. Но как только вы решаетесь сделать его самостоятельно, то сразу возникает масса трудностей и вопросов. И вот несправедливость, почему одни девушки могут похвастаться крупной ногтевой пластиной, а другим достаются крошечные и похожие на детские ноготочки? Как пояснила эксперт, такая особенность закладывается у людей на генетическом уровне, а значит, если у вас небольшая ладонь и маленькие ногти, то у кого-то из родственников руки такие же. Причем специалист отметила, что патологией это не является.

«Красить их можно и даже нужно. Делать маникюр тоже можно и нужно. Это не зависит от того, какая ногтевая пластина — длинная или короткая. Ведь если руки без заусенцев и заросшей кутикулы, то, соответственно, их вид становится лучше. Маникюр на такие ноготочки делают как и на любые другие. Точно так же здесь применимы различные техники (аппаратный, комбинированный и классический)».

Давайте чуть подробнее рассмотрим, что собой представляет каждая из техник:

• классический — кутикула обрезается специальными щипчиками или тонкими маникюрными ножницами, а ногтевой пластине придается желаемая форма при помощи пилочки;

• аппаратный — кутикулу удаляют специальным прибором, который не только хорошо избавляет от ороговевшей кожи, но и заодно шлифует поверхность. Ноготь же подпиливается пилкой;

• комбинированный — сочетает в себе элементы каждой техники: мастер использует аппарат, щипчики, пилочку и апельсиновые палочки, чтобы убрать огрубевшую кутикулу. Такой подход позволяет не только добиться идеального и чистого эффекта, но и увеличивает срок службы такого маникюра.

Если вы хотите сделать маникюр на короткие ногти самостоятельно, то техника напрямую будет зависеть от наличия определенных инструментов и ваших навыков.

Особое внимание нужно уделить форме. Эксперт рекомендовала делать акцент на природной форме ногтя, поскольку именно натуральная форма смотрится на коротких ноготках более выигрышно. Все же по желанию можно ее поменять, овальная форма визуально удлинит пальцы, квадратная даст немного обратный эффект.

Воспаления

Но что делать, если после процедуры около ногтя возникло воспаление? По словам мастера, в таком случае поврежденный участок на пальце нужно несколько раз в день промывать хлоргексидином и защищать кожу рук от воздействия различной химии и агрессивных моющих средств.

«Как правило, у людей с такими ногтями чаще возникают воспаления не из-за того, что они их коротко подстригают, а из-за того, что они их грызут. Для решения этой проблемы существуют специальные лаки для ногтей с горьким неприятным вкусом».

Чтобы воспаления не возвращались, лучше во время процедуры обрезания ногтя оставлять 1-2 миллиметра свободного края.

Как удлинить короткую ногтевую пластину

Мы задали эксперту вопрос, который мучает всех обладательниц маленьких, «кукольных» ноготков: можно ли удлинить ногтевую пластину без отращивания самого ногтя? Как оказалось, таких чудес, увы, не бывает. Форма ногтей закладывается при формировании кистей рук, а значит, тут какие-либо процедуры не помогут.

«Изменить ситуацию сможет только наращивание — акрил и гель вполне себе решают этот вопрос».

Выбираем цвет лака для коротких ногтей

В маникюре, как и в моде, нет четких правил и жестких ограничений. Никто и никогда не сможет вам запретить красить ногти в яркие или, наоборот, темные тона. Вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Но если следовать этикету, то чем короче ногти, тем темнее должен быть лак.

«В наше время нет жестких правил. Если девушке нравится черный, она все равно накрасит им короткие ногти. То же самое и с обладательницами длинных ногтей — они будут их красить в черный, поскольку люди просто любят этот цвет. Самое главное — хороший маникюр. Если пальцы и руки в целом чистые и ухоженные, то любой цвет на ногтях будет отлично смотреться».

Поэтому смело экспериментируйте и выбирайте любой понравившийся цвет. К примеру, многие современные модницы подбирают цвет лака под сезон: лето — это яркие и сочные оттенки, осенью — приглушенные и более спокойные тона, зимой можно отдать предпочтение белому и всем оттенкам синего или фиолетового, а весной можно снова возвращаться к ярким краскам.

Своей актуальности не теряет и нюд. Такой вид маникюра всегда в моде, и главное его достоинство состоит в том, что подходит он представительницам слабого пола всех возрастов.

Что касается дизайна, то здесь все довольно просто. Большие стразы или какие-то другие украшения просто закроют собой ногтевую пластину и создадут на руках неопрятное «нечто». Поэтому дизайн должен быть аккуратным и хорошо продуманным. В салоне доверьте это дело мастеру, а в том случае, если вы делаете маникюр самостоятельно, заранее посмотрите, какие цвета и оформление смотрятся стильно и актуально.

«Если хозяйке таких ногтей хочется визуально при помощи дизайна удлинить свои пальцы, то здесь мы прибегаем к небольшой хитрости — на более светлом цвете делаются две тонкие продольные полоски более темного оттенка. Визуально ногти удлинятся, но имейте в виду, что они станут привлекать внимание. Поэтому заранее определитесь, какого именно эффекта вы хотите добиться».

Так что короткие ногти точно нельзя назвать приговором. Ведь правильно подобранная цветовая палитра, форма и хорошая обработка кутикулы преобразят ваши руки и сделают их по-настоящему неотразимыми. Главное — не бояться экспериментов и ошибок. Только так вы сможете найти именно «свое».