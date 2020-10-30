Помолодевшую Веру Алентову с трудом узнали на новом фото Юлии Меньшовой

Москва, 30 октября. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала новое фото с матерью — актрисой Верой Алентовой. Поклонники не узнали помолодевшую артистку.

Новый снимок с матерью Меньшова выложила на своей странице в Instagram. Ведущая рассказала трогательную историю о том, как помогает Алентовой обновлять гардероб. Примерно раз в год дочь перебирает одежду актрисы и складывает ненужное в сумку, причем порой Алентовой тяжело расставаться с вещами.

«Старшее поколение относится к вещам бережно», — отметила Меньшова.

После избавления от старой одежды мать и дочь едут на совместный шопинг. По словам телеведущей, Алентова обычно примеряет разные луки и спрашивает у нее, не слишком ли молодежно выглядит. Меньшова рассказала, что актриса получает настоящее удовольствие от покупки новых вещей.

Подписчики Юлии Меньшовой пришли в восторг от снимка. Фанаты отметили, что Алентова сильно помолодела.

«На фотографии словно две сестрички. Прекрасная женщина и выглядит очень молодо»; «Вот это да! Алентова помолодела, просто не узнать! Даже не скажешь, что мать и дочь»; «Красивые, молодые, прекрасные!» — написали в комментариях.

Ранее в Сети появился другой снимок Алентовой, на котором поклонники тоже не узнали звезду. Фанаты пришли к выводу, что артистка переборщила с пластикой.