Новейшие фрегаты РФ оснастят мощным оружием для защиты от подлодок

Москва, 30 октября. Новейшие российские фрегаты «адмиральской серии» — проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» оснастят оружием для борьбы с субмаринами.

Впервые в истории ВМФ России корабли, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Циркон», получат супер мощные ракеты-торпеды для борьбы с подлодками, пишут «Известия» со ссылкой на МО РФ.

В отличие от других средств поражения «стальных акул», эти снаряды смогут поражать цели в радиусе десятков километров. Речь идет о противолодочных управляемых ракетах (ПЛУР).

Это самое опасное оружие для АПЛ. Так, если глубинные бомбы обладают невысокой точностью, а торпеды — небольшой дальностью действий, ракета позволяет осуществлять пуски на десятки километров.

Когда реактивный снаряд попадает в заданную точку, от него отделается малогабаритная торпеда, которая самостоятельно находит подводный объект, а затем атакует его.