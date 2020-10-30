Опрос показал готовность российских мужчин уйти в декрет вместо жен

Москва, 30 октября. Некоторые мужчины в РФ оказались готовы взять декретный отпуск вместо своих жен. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ.

Большинство представителей мужского пола утверждают, что не стали бы брать декретный отпуск для ухода за ребенком, говорится в материале. При этом они считают, что детьми должны заниматься оба супруга.

«Большинство мужчин считают, что домашние дела нужно делить поровну между супругами, а оба родителя должны вместе заниматься детьми», — следует из результатов опроса.

Всего в исследовании участвовали 1600 человек из 53 регионах страны. Выяснилось, что чередовать декретный отпуск с женой чаще всего хотели бы мужчины-представители рабочих профессий (17%).