Экономист рассказал, почему РФ не нужен общенациональный локдаун

Сегодня не та ситуация, чтобы вводить в России общенациональный локдаун: на подходе вакцина, есть лекарство, а ситуация в стране лучше, чем в Европе. Об этом в комментарии ФАН заявил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Общенациональный локдаун

Несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, общенациональный локдаун в России вводиться не планируется. Это информацию подтвердил и президент РФ Владимир Путин.

«Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливается», — заявил Путин.

Он добавил, что решение в конкретном регионе будет приниматься с помощью точечных мер, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций.

«В этой связи прошу владельцев бизнеса, руководителей компаний проявить и социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов. И конечно, в текущих условиях необходимо донастраивать меры поддержки предприятий, предпринимателей. Эти меры должны быть как оперативного, так и долгосрочного характера», — рассказал Путин.

Россия со всем справится

Как отметил Александр Разуваев, Владимир Путин исключил национальный локдаун экономики на фоне нового подъема коронавируса. Решение президента, ставшее для некоторых неожиданным, абсолютно правильное.

«Сейчас не та ситуация, которая была весной. На подходе вакцина, есть лекарство. Ситуация в России лучше, чем в Европе. В России более 50% ВВП составляет сектор услуг, это характеристика развитой экономики. От локдауна в текущей ситуации было бы больше вреда, чем пользы. Безработица или снижение зарплат — не менее серьезная угроза, чем пандемия. Плюс, внешние риски», — пояснил Александр Разуваев.

По его мнению, победа Байдена на выборах президента США — это с очень высокой вероятностью новые санкции. А мировой локдаун — это риски снижения цен на нефть до 20-25 долларов. Впрочем, бюджет это переживет. Международные резервы России составляют 589,8 миллиарда долларов. Выпадающие нефтегазовые доходы Россия пытается компенсировать за счет роста экспорта золота и сельскохозяйственной продукции.

«Это в плюс к уже традиционной успешной работе Рособоронэкспорта и Росатома на внешних рынках. Размер российского оборонного экспорта ежегодно составляет 15-18 миллиардов долларов. Думаю, что по итогам года официальный спад экономики России составит 3-4%, среди крупных экономик это будет лучший результат после Китая. На докризисный уровень экономика России выйдет в третьем квартале 2021 года, тогда же решится проблема безработицы. После этого Банк России начнет цикл повышения ставки до 5-6%, сейчас ключевая ставка — 4,25%», — заключил Алексей Разуваев.

Напомним, общенациональный карантин накануне ввели французские власти. По мнению политолога Руслана Осташко, Францию ждут смутные времена из-за всеобщего карантина в стране и активизации межрелигиозного конфликта.