Лидия Федосеева-Шукшина хочет стать матерью в 82 года

Москва, 30 октября. Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина, которой в конце сентября исполнилось 82 года, ищет суррогатную мать для рождения ребенка.

Актриса еще в браке с продюсером Бари Алибасовым обсуждала вопрос о пополнении в семействе — 82-летняя звезда хотела воспользоваться услугами суррогатной матери. После слухов о разрыве отношений с основателем группы «На-На» знаменитость не изменила своего решения, и сейчас ищет суррогатную мать. Кто станет отцом ребенка, пока неизвестно. Не исключено, что им может оказаться импозантный мужчина, с которым артистку недавно застукали в кафе.

Адвокат звезды советского кино Юлия Вербицкая подтвердила в беседе с изданием Sobesednik.ru, что Федосеева-Шукшина обсуждала с Алибасовым идею суррогатного материнства.

«Суррогатное материнство не запрещено законом, — сказала представитель артистки. — И если моя доверительница действительно примет такое решение, то она станет прекрасной и любящей мамой. В этом можно даже не сомневаться».

У Федосеевой-Шукшиной три дочери: Анастасия, Мария и Ольга. Звезда, как пишет пресса, мечтает о рождении сына.